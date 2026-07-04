VaiOnline
Orosei
05 luglio 2026 alle 00:31

Un premio nazionale per Richter 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vive e lavora a Orosei di cui si considera cittadina d’adozione benché sia nata in Germania. Susanne Richter è destinataria di un premio nazionale per il percorso professionale che ha costruito nel tempo nella vendita diretta grazie dei prodotti dell’azienda Lr Health & Beauty. Orosei è così tra le città protagoniste della trentesima edizione del premio nazionale Avedisco, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato agli incaricati alla vendita delle aziende associate che coinvolge professionisti che operano a domicilio.

Susanne Richter, originaria di Königs Wusterhausen ma oroseina d’adozione, è stata premiata a Bologna per i risultati conseguiti con Lr Health & Beauty, azienda tedesca presente sul mercato da oltre 40 anni, da 20 in Italia, leader nel settore degli integratori e dei prodotti per il benessere e la bellezza, soprattutto a base di aloe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Voli accorpati, orari modificati: «Sforata la soglia di tolleranza del bando ministeriale»

Continuità aerea in affanno La Regione: «Ci sono problemi»

Ritardi e cancellazioni, rischio sanzioni sulle tratte dell’Isola Passeggeri inferociti: «Milano-Cagliari ormai è un’odissea»  
Alessandra Carta
La tragedia

Muore nella casa a fuoco, salvi i figli

Palau, tragica fine di un operaio di 38 anni, i due bambini sono usciti da soli 
Andrea Busia
regione

Lite Psd’Az, Solinas vuole il congresso Moro: prima si dimetta

Partito sempre più spaccato, le sezioni chiedono la convocazione straordinaria 
Celestino Tabasso
Gli affari

«I saldi? Così sono un disastro»

Commercianti schierati contro la data di avvio e la concorrenza del web 
Alessandra Ragas
Il personaggio

La bellezza salverà i borghi turistici

«Porto Rotondo è unico al mondo grazie anche ai suoi beni artistici» 
Caterina De Roberto
Il caso

Rai in stallo, la mossa di La Russa

«L’opposizione indichi una rosa di nomi, la porto io alla maggioranza» 