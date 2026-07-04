Un premio nazionale per Richter 

Vive e lavora a Orosei di cui si considera cittadina d’adozione benché sia nata in Germania. Susanne Richter è destinataria di un premio nazionale per il percorso professionale che ha costruito nel tempo nella vendita diretta grazie dei prodotti dell’azienda Lr Health & Beauty. Orosei è così tra le città protagoniste della trentesima edizione del premio nazionale Avedisco, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato agli incaricati alla vendita delle aziende associate che coinvolge professionisti che operano a domicilio.

Susanne Richter, originaria di Königs Wusterhausen ma oroseina d’adozione, è stata premiata a Bologna per i risultati conseguiti con Lr Health & Beauty, azienda tedesca presente sul mercato da oltre 40 anni, da 20 in Italia, leader nel settore degli integratori e dei prodotti per il benessere e la bellezza, soprattutto a base di aloe.

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