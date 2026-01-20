Un premio internazionale per il Cammino 

Il Cammino Minerario di Santa Barbara conquista la scena internazionale aggiudicandosi il Global Choice Awards di Komoot, la più grande community al mondo con circa 50 milioni di utenti. La cerimonia si è tenuta a Stoccarda dove è stata ospitata la più importante e prestigiosa fiera internazionale dedicata al turismo, tempo libero e outdoor.

L’ambito premio è stato attribuito per la prima volta ad un Cammino, ed è stato dedicato dalla Fondazione alla memoria di Giampiero Pinna perché grazie a lui sono nati il Parco geominerario e il Cammino di Santa Barbara. Il premio è stato consegnato ad Andrea Tarozzi, dirigente dell'area amministrativa della Fondazione e al suo collega Roberto Rossi, referente della campagna Komoot.

A piedi, in bici, e a cavallo, oltre 550 chilometri di sentieri fra miniere, mare e boschi. Storia, cultura e ambiente sono gli aspetti peculiari che contraddistinguono il Cammino di Santa Barbara. «Questo premio è una ulteriore affermazione del Cammino minerario, ma soprattutto - ha dichiarato il presidente della Fondazione, Mauro Usai - è un riconoscimento per le comunità attraversate dai camminatori e dai ciclisti, e che lo rendono vivo ogni giorno con un lavoro paziente, condiviso, e costruito insieme ai territori».

