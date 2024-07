un premio degli arbitri per andrea melis 

Un sardo nei premi nazionali dell'Associazione italiana arbitri per il 2023-2024. Andrea Melis, presidente della sezione di Cagliari, ha vinto il Premio presidenza aia come associato distintosi per etica, tecnica, organizzazione, umanizzazione. Originario di Monastir e associato da vent'anni, è a capo della sezione dal 2021.

Melis, che sensazioni prova?

«Orgoglioso. Riceverlo dal presidente Carlo Pacifici e dal comitato nazionale, dopo tanto lavoro, è una gran soddisfazione. Lo condivido coi miei vicepresidenti Marta Bonaria Atzori ed Efisio Deiana, i delegati tecnici Domenico Picca, Giuseppe Franzese, Umberto Santoboni e Stefano Zuddas e tutti i 359 colleghi della sezione Cagliari».

Come avete lavorato questi anni?

«Sul reclutamento nelle scuole, attività mirate e doppio tesseramento. Abbiamo quasi raddoppiato gli arbitri: 96 nuovi solo nell'ultima stagione, abbassando l'età media. E mi soddisfa la loro crescita umana, al primo posto con amicizia e rispetto. Sono valori fondanti nell'Aia, dove ho anche trovato mia moglie: è tuttora nella sezione e mi supporta ogni giorno. Dedico il premio a lei e a Claudio Deiana, che ci ha lasciati troppo presto ma è sempre con noi».

Com’è il livello arbitrale in Sardegna?

«Molto alto, per quanto fatto nelle nove sezioni sarde e in primis dal nostro presidente Cra Roberto Branciforte. Ogni arbitro che va in campo arriva col lavoro svolto prima nel corso arbitri e poi con riunioni e allenamenti. C’è una costante voglia di migliorarsi: l’arbitro bravo è chi sbaglia meno, ma come diceva un mio grande preparatore il lavoro paga sempre. Così ognuno può raggiungere la propria Serie A».

E in A ha esordito il primo arbitro cagliaritano, Giuseppe Collu.

«Era un sogno della nostra sezione, un arbitro cagliaritano non aveva ancora diretto in Serie A. Giuseppe ha raggiunto l'obiettivo con grande lavoro dentro e fuori dal campo: è un esempio per tutti, in prima fila nelle riunioni e sempre disponibile anche coi più giovani. Dimostra che con la costanza i risultati arrivano».

Come approcciate la nuova stagione?

«Sperando di ripercorrere quella appena conclusa e vedere tanti giovani avvicinarsi a questa disciplina».

RIPRODUZIONE RISERVATA