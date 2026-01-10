VaiOnline
Tortolì.
11 gennaio 2026 alle 00:10

Un premio dal Comune alla migliore gioventù 

Il Comune di Tortolì celebra le sue giovani eccellenze. Nei giorni scorsi nell'aula consiliare di via Garibaldi si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti delle superiori che hanno concluso l’esame di maturità nello scorso anno scolastico con il massimo dei voti.

Nel corso dell'appuntamento promosso dall'amministrazione comunale guidato da Marcello Ladu, sono stati consegnati gli attestati di merito a sei studenti che si sono diplomati con cento e cento e lode. Per loro anche una borsa di studio finanziata dall'ente.

Sono Alessia Pili, Maria Francesca e Naima Piroddi, Giulia Secci, Alessia Lauricella e Riccardo Polini. «Come amministrazione abbiamo voluto offrire a questi giovani una borsa di studio - ha commentato l'assessora all’istruzione Irene Murru, che ha accolto i talentuosi centisti insieme al collega Vincenzo Nieddu - ma ciò che è emerso durante la consegna degli attestati è stata la gratitudine per aver dato valore e riconosciuto loro il grande impegno portato avanti negli anni scolastici per raggiungere questo bellissimo risultato, frutto di sacrificio, costanza e talento».

