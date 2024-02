Un premio da 35 mila euro per la comunità energetica 

È andato alla comunità energia rinnovabile Eccas il primo premio “Luigi Crespellani" da trentacinquemila euro. La comunità, costituitasi appena sette mesi, fa è formata da cinque Comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, Genoni , Nurallao , Orroli , Serri e Sadali . Questo premio individua gli enti locali che si distinguono per innovazione organizzativa nelle gestione delle funzioni associate.

Con il premio l’Eccas riceverà, oltre ai 35 mila euro, a cui vanno aggiunti altri cinquemila euro per aver coinvolto giovani nel progetto, come l’Unione dei Comuni della Trexenta. «È una bella soddisfazione», ha detto il presidente Samuele Gaviano, sindaco di Serri, «al di là del premio di 40 mila euro». Soldi che la comunità energetica investirà per continuare nell’attività di animazione territoriale e per far conoscere la propria attività e i propri obiettivi. Ovviamente quei fondi, saranno usati anche per realizzare progetti legati alle energie rinnovabili. «Crediamo», ha aggiunto Gaviano, «che tale riconoscimento ci sia stato dato perché si tratta di un’idea innovativa: è l’unica comunità energetica che coinvolge cinque Comuni”. Fondamentale il ruolo dei più giovani all’interno di questo progetto. «Li abbiamo coinvolti», ha concluso, «in un concorso di idee per la realizzazione del logo: abbiamo selezionato dieci idee ma ne abbiamo ricevute tantissime, molti docenti hanno coinvolto le loro classi per questo lavoro».

