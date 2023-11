Un premio che celebra le ricercatrici sarde 

Dare voce alle donne nella scienza. È questo l'obiettivo che si pone il Premio Donna di Scienza, istituito nel 2019 dall’associazione ScienzaSocietàScienza e giunto alla quinta edizione. Una grande vetrina per quelle scienziate nate in Sardegna oppure operanti nell’isola, che hanno contributo a dare prestigio e avanzamenti scientifici.

Il premio verrà assegnato oggi a Serena Sanna, dirigente di ricerca del CNR e ricercatrice in ambito biomedico, nel corso della cerimonia che chiuderà di fatto la sedicesima edizione del Festival Scienza. Fuori concorso sarà consegnato il Premio Speciale Donna di Scienza alla conduttrice RAI del TG Leonardo Silvia Rosa Brusin, che si è distinta per il suo importante percorso nella divulgazione scientifica.

Inoltre verrà assegnato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari, il Premio Donna di Scienza Giovani ad Ambra Demontis, ricercatrice in ambito ingegneristico industriale.

Verrà fatta menzione speciale alle ricercatrici Alessandra Lucà e Eleonora Conca.

«Il premio non deve essere visto come antagonista al mondo maschile - dice Maria Del Zompo, neuroscienziata e presidente della giuria - ma come stimolo affinché scienziate e scienziati possano sinergicamente lavorare insieme in un rapporto di sostegno reciproco».

Liceo Classico “Siotto”