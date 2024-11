«Un premio annuale per le tesi di laurea» 

Un premio annuale da destinare alle tesi di laurea o di dottorato discusse dai quartuccesi. La proposta arriva dal gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore” che mira a dare un riconoscimento agli studiosi del territorio, ma anche ad arricchire culturalmente la comunità.La proposta prevede che ogni anno le tesi selezionate, secondo modalità che dovranno essere disciplinate da un apposito regolamento, siano presentate durante il Consiglio comunale e gli elaborati esposti nei luoghi della cultura cittadina: la biblioteca e DoMusArt.

«I premi da riconoscere possono declinarsi attraverso contributi di denaro o altre forme di collaborazione con enti e istituzioni per mezzo di protocolli di intesa», afferma Michela Vacca, «la nostra cittadina è stata, da sempre, culla di menti eccelse che si sono distinte nei vari ambiti culturali, sociali e imprenditoriali anche al di fuori dei nostri confini».

Per il gruppo dunque il premio, anche in termini di ritorno di immagine, suggella un vero e proprio atto di riconoscenza del Comune verso coloro che si dedicano allo studio.«Inoltre un vantaggio riguarda la possibilità che alcune tesi possano diventare volano di nuove ispirazioni da sviluppare nella nostra realtà sociale e territoriale», aggiunge Giovanni Meloni, «i temi sono tanti e il premio potrebbe in qualche modo indirizzare le scelte dei nostri laureandi o dottorandi a innamorarsi della nostra identità e della nostra cultura e, quindi, ad approfondire proprio temi che hanno come oggetto il nostro territorio e le nostre peculiarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA