«Il cibo è conforto, amore. Con il cibo si può fare del bene». Mauro Concas ha due grandi passioni: trascorrere la vita ai fornelli e fare qualcosa per gli altri. In quarant’anni di carriera ha cucinato per i terremotati di Amatrice, le cene benefiche per i poveri del Burundi, gli anziani del paese e ha sostenuto associazioni che con le sue torte raccolgono fondi per la ricerca. Un impegno sociale portato avanti senza requie certificato da un premio della Federazione italiana cuochi che gli sarà consegnato domani alla Camera dei deputati.

Cinquantacinquenne di San Nicolò d’Arcidano, Concas è: presidente provinciale dell’associazione cuochi italiani, membro del dipartimento solidarietà ed emergenza, docente della formazione professionale, assistente tecnico nelle cucine dell’istituto alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, executive chef dell’Iti Marina e molto altro ancora.

Perché la premiano?

«Per l’impegno sociale».

Si sente un cuoco buono?

«Sento di essere una persona come tante altre dell’associazione cuochi».

Questione di categoria?

«Sì, diamo da mangiare al mondo. Il cibo unisce le persone, le fa stare meglio».

Quando ha saputo del premio?

«Due mesi fa, è stato molto emozionante».

Meglio questo o una stella Michelin?

«Sicuramente questo, io la stella neanche la voglio».

Perchè?

«Cosa vuol dire Michelin? Quando vado in un ristorante stellato mi aspetto di mangiare una cosa unica, ma se in altre strutture trovo lo stesso piatto o comunque gli stessi ingredienti, allora lo posso fare anche io».