Un premio all’impegno 

Era l’anno post-olimpico, quello in cui si temeva che sarebbe stato difficile ripetersi ma il 2022 ha regalato all’Italia sportiva tante soddisfazioni e la Sardegna non si è sottratta alla regola. Così ieri il Coni, con il presidente regionale Bruno Perra, ha riunito a Cagliari gli atleti protagonisti dei successi da sottolineare con le proprie benemerenze e li ha accomunati in una consegna che ha riguardato anche i tecnici, le società e i dirigenti (più di ottanta i riconoscimenti) che hanno speso un’intera esigenza al servizio dello sport.

Assenze inevitabili

Certo, qualcuno (Marta Maggetti e Alessia Orro, per fare due esempi) era assente perché impegnato a preparare le Olimpiade e qualcun altro magari avrebbe voluto esserlo. Come Dalia Kaddari, premiata per il bronzo agli Europei nella staffetta proprio all’indomani della sciagurata edizione romana che ha visto la 4x100 azzurra eliminata e lei infortunata e costretta a una breve riabilitazione in vista di Parigi. Così sì è “accontentata” di essere la stella indiscussa della serata e l’ha premiata un Sergio Lai in versione “Marchese del Grillo”: «Scusate, ma l’atletica è l’atletica!», ha rivendicato. Unica medaglia d’oro per Claudio Spanu (motociclismo), argento per Orro, Angelo Sciacca (pesca) e Marcello Patteri (ginnastica aerobica).

Elenco infinito

Alla presenza del neo-rieletto sindaco di Cagliari, Massimo Zedda (prima uscita ufficiale e volontà «di riprendere a collaborare con le Federazioni perché lo sport abbia ciò di cui a bisogno, a iniziare dagli spazi»), si sono avvicinati al palco personaggi che hanno davvero contribuito a scrivere la storia dello sport sardo con decenni di impegno instancabile. È vero che questi riconoscimenti sono in genere “tabellari”, ma questo non toglie nulla agli enormi meriti delle società ma soprattutto dei dirigenti. La Stella d’oro è andata ad Alessandro Floris (basket), quelle d’argento a Domenico Petroccia (badminton), Roberto Ferrilli (canottaggio), Daniele Pittau (danza) e, alla memoria, Giampaolo Galleri, dirigente una pallavolo ben rappresentata anche da Roberto Capra (Stella di bronzo), deus ex machina dell’Alfieri, e Vincenzo Ammendola.

Società e tecnici

Tra le società, Stella d’argento per la Promosport (nuoto) e e il Club “Alberto Mura” (boxe) e di bronzo per altre 19. Tra i tecnici, la Palma d’argento è andata al Giancarlo M, grande maestro del kung fu, a Nicola Piga, tecnico dei lanci nell’atletica, e Giovanni Maria Pittorru nella pallamano. Altri nove hanno meritato la Palma di bronzo, con Barbara Tetti (ancora pallamano) unica donna.

RIPRODUZIONE RISERVATA