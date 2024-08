Un premio al Senato per “su mustazzeddu”, gioiello della città 

C'è qualcosa di innegabilmente speciale nel pane di Iglesias: il suo antico sapore.Tanto speciale da arrivare nei prossimi mesi nell'aula del Senato, a Roma.

Il pane per eccellenza della cittadina medioevale chiamato in dialetto “su mustazzeddu”, è stato riconosciuto come pane particolare e, seguendo un percorso di certificazione di qualità dettagliato e meticoloso, è in procinto di ottenere un prestigioso riconoscimento in tutta Italia.Pochi giorni fa, infatti, nel Parco delle Rimembranze, si è svolta la sagra del pane, e in particolare, de “ su mustazzeddu”, organizzata, promossa, e curata dalla Proloco di Iglesias.

In occasione della manifestazione erano presenti due ispettori i quali hanno verificato il percorso di qualità del pane, per attribuirgli nei prossimi giorni, la certificazione a livello nazionale.È stata una autentica sfida fra tutti gli artigiani del pane di Iglesias, con protagonista in assoluto “su mustazzeddu”.

Una volta conseguito l'ambizioso riconoscimento, il pane più antico della Sardegna, sarà al centro di una cerimonia di premiazione nell'aula del Senato, nella Capitale.«Siamo molto felici del traguardo che stiamo per raggiungere – racconta Rita Melis, presidente della Proloco – abbiamo seguito scrupolosamente le regole, e tutte le indicazioni che disciplinano il percorso di qualità. Sono state giornate importanti ed intense per tutti noi che abbiamo lavorato su questo progetto, un autentico percorso del gusto».Naturalmente, emozionante e originale, la sagra del pane è stata un autentico viaggio fra i saperi e i sapori della storia della città.

