Un premio agli scrittori senza età 

Scrittori senza età. Ad Assemini l’Università della Terza età “UnTeAss” al termine di un anno accademico ricco di corsi, festeggia il primo premio alla quinta edizione del concorso letterario nazionale “Ogus de monti”, organizzato dall’associazione Do.mo.s (Donne di Monastir per il Sociale) che si occupa di cultura. E all’appuntamento le corsiste che hanno frequentato il corso di scrittura creativa tenuto ad Assemini da Daniele Ucchesu Spina, si sono fatte trovare prontissime. Il docente, laurea in Scienze della Comunicazione, all’attivo alcuni racconti e il romanzo "Andrìa", afferma: «La scrittura creativa è un modo per raccontare storie, ma anche uno spazio che va oltre la comunicazione: è immaginazione, emozione, libertà. Chi scrive lascia tracce di sé in ogni parola. E così è stato anche questa volta».

Il corso di scrittura creativa ha visto coinvolti al suo esordio una quindicina di sessantenni, entusiasti e desiderosi di scrivere. Ogni corsista ha dato il suo contribuito, dice Ucchesu Spina: «All’inizio il risultato è stato caotico: dieci versioni della stessa storia, un protagonista che cambiava nome, età, città e persino epoca! Ma proprio da quel caos è nato un bellissimo lavoro di squadra: “Il concorso”, un racconto che con nostra grande sorpresa e gioia ha ricevuto proprio il Premio Do.mo.s».

Ne vanno fiere le autrici Marilena Mura, Maria Cristina Masala, Maria Lucia Moica, Maria Cristina Atzori, Maria Gabriella Mameli ed Emanuela Zucchi che dice: «Scrivere mi viene naturale, ma comprenderne il meccanismo è diverso. Dopo un primo momento di rodaggio, ci siamo coordinate grazie al docente ed è nato questo racconto sui giovani: un modo diverso, non stereotipato, di dar loro voce». La generazione dei venticinque-trentenni è infatti protagonista di questa storia fatta di sogni e realtà, paure e concretezza del protagonista Filippo alle prese col suo futuro. Si legge infine nella motivazione del conferimento del premio: «In un mondo in cui i ragazzi sono accusati di poca concretezza e scarso interesse, questo racconto descrive perfettamente il loro punto di vista. Giovani schiacciati dal volere di famiglie che anelano alla stabilità economica per i loro figli senza tenere conto dei loro desideri, dei loro sogni e dei loro progetti». Conclude la direttrice dei corsi UnTeAss Cristina Badas: «Sono molto orgogliosa del risultato raggiunto dal corso di scrittura: è bello scoprire ancora una volta che la cultura non ha età».

