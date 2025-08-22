VaiOnline
Cabras.
23 agosto 2025 alle 00:24

«Un premio agli angeli dell’isola» 

«Sono stati eccezionali, segnalerò il loro gesto al prefetto di Oristano Salvatore Angieri per una ricompensa al merito». Sono le parole del primo cittadino di Cabras Andrea Abis già al lavoro per dare un giusto riconoscimento ai fratelli Simone, Francesco e Gesuino Manca per il gesto compiuto lo scorso 16 agosto all’Isola di Maldiventre. I tre ragazzi, che si occupano da anni del trasporto dei turisti dal litorale di Mari Ermi a Malu Entu, hanno messo in piedi la macchina organizzativa dei soccorsi dopo che un turista di 50 anni è finito sopra gli scogli battendo violentemente la testa e perdendo i sensi. Sono stati loro a raggiungere subito l’uomo per poi allertare l'elisoccorso visto che, per le lesioni riportate, non poteva essere trasportato in barca. I tre fratelli hanno cercato di tenerlo sveglio e tranquillizzarlo fino all’arrivo degli operatori dell’Areus. Inoltre hanno consegnato la cassetta di pronto soccorso a un medico e a un'infermiera che per puro caso si trovavano all'Isola e hanno potuto prestare le prime cure. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa bene, il 50enne ferito si è ripreso. E il sindaco ha deciso di segnalare il caso in prefettura. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

