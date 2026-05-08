Un premio agli alunni per il film sull’eccidio 

Gli alunni della prima classe dell’istituto comprensivo “Nivola” di Iglesias, sono i vincitori del Premio speciale del concorso regionale di narrativa curato e promosso dalla associazione Nurnet.

Un piccolo film documentario dedicato all’eccidio dell'undici Maggio del 1920, nel quale i piccoli studenti interpretano le paure, le emozioni e i sentimenti delle compagne dei sette minatori uccisi. Un cortometraggio che fa pensare e commuovere visto con lo sguardo e il cuore dei più piccoli. Un lavoro curato nei minimi dettagli dal maestro Christian Castangia e dalle maestre Manuela Scaretta, Federica Casu, Daniela Ardau, Barbara Mura, Loredana Farris. La storia dell’eccidio verrà ricordata con la rievocazione storica proprio Maggio, nella quale saranno presenti tanti cittadini che interpreteranno le emozioni e le paure di una storia da non dimenticare. (ro. p.)

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