VaiOnline
Iglesias.
09 maggio 2026 alle 00:49

Un premio agli alunni per il film sull’eccidio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli alunni della prima classe dell’istituto comprensivo “Nivola” di Iglesias, sono i vincitori del Premio speciale del concorso regionale di narrativa curato e promosso dalla associazione Nurnet.

Un piccolo film documentario dedicato all’eccidio dell'undici Maggio del 1920, nel quale i piccoli studenti interpretano le paure, le emozioni e i sentimenti delle compagne dei sette minatori uccisi. Un cortometraggio che fa pensare e commuovere visto con lo sguardo e il cuore dei più piccoli. Un lavoro curato nei minimi dettagli dal maestro Christian Castangia e dalle maestre Manuela Scaretta, Federica Casu, Daniela Ardau, Barbara Mura, Loredana Farris. La storia dell’eccidio verrà ricordata con la rievocazione storica proprio Maggio, nella quale saranno presenti tanti cittadini che interpreteranno le emozioni e le paure di una storia da non dimenticare. (ro. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu