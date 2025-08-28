Un premio a tre laureate 

Tre giovani laureate mogoresi, Nicoletta Pitzalis, Giulia Grussu e Chiara Casu, sono state premiate dall’amministrazione comunale guidata da Donato Cau per aver concluso il loro percorso di studi con il massimo dei voti, 110 e lode. Durante una cerimonia nel chiostro dell’area fieristica, alle tre neodottoresse è stato consegnato un riconoscimento in denaro «per lo studio, la determinazione e la passione che hanno reso orgogliosa l’intera comunità di Mogoro».

Pitzalis si è laureata in Medicina all’Università di Bari, con una tesi sulla chirurgia robotica applicata al timoma, tumore raro; Grussu in Psicologia a Padova, con un lavoro sul ruolo del sesso biologico in ansia, depressione e memoria in relazione all’alcol adolescenziale; Casu all’ateneo Ca’ Foscari in Language and Management to China, con una ricerca sui “short video” cinesi. (s. c.)

