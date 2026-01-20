Un premio a cinque imprese storiche 

La Camera di commercio organizza per domani, alle 17.30, l’edizione 2026 del Premio Fedeltà, iniziativa dedicata alle imprese che, nel corso dei decenni, hanno rappresentato un punto di riferimento per l’economia e la vita sociale del territorio. L’evento punta a valorizzare storie imprenditoriali fondate sulla continuità, sulla capacità di adattamento e sul legame con le comunità locali. Cinque imprese storiche saranno premiate attraverso un racconto per immagini e testimonianze che ripercorreranno l’evoluzione delle attività, il passaggio generazionale e il valore del lavoro nel tempo. La cerimonia si aprirà con i saluti del presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò, e dell’ospite d’onore Ferruccio Dardanello, già presidente di Unioncamere. Previsti anche due riconoscimenti speciali: “Sigillo d’oro” a una personalità per meriti nel campo economico e sociale e premio “Sostenibilità e innovazione”, rivolto a chi ha investito in nuovi ambiti. «Il Premio Fedeltà - dice Cicalò - rappresenta un riconoscimento per quelle imprese che hanno saputo attraversare il tempo, affrontando cambiamenti senza perdere il legame con il territorio. È un modo per restituire valore alla memoria economica locale e guardare al futuro».

