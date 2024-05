Un premio a 25 “grandi lavoratori” 

Venticinque lavoratori sardi sono stati nominati Maestri e Maestre del Lavoro. Le onorificenze, conferite dal presidente della Repubblica, sono state assegnate mercoledì, in occasione della Festa dei Lavoratori. La cerimonia che ha visto la consegna delle Stelle al merito, destinate a lavoratrici e lavoratori che per almeno 25 anni di attività si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta, si è tenuta nella sala consiliare del Palazzo Regio.

Le storie

Tra i premiati, tante storie di etica, passione e dedizione al lavoro. Come quella di Eugenio Sangiovanni , di Menarini, pilastro dell’informatica del farmaco in Sardegna, che ha svolto attività di formazione scientifica con i più conosciuti medici specialisti della regione. O di Antonio Salaris , dell’Istituto Farmacobiologico Malesci, diventato punto di riferimento per tanti giovani laureati in discipline scientifiche, avendo contribuito a fornire le basi su cui costruire le loro carriere. E ancora Angelo Desole , che alla Cassa Edile del Nord Sardegna ha prestato la sua attività a supporto di operai poco scolarizzati, illustrando loro i propri diritti e fornendo le informazioni utili per la loro tutela. Poi Annalisa Columbu , di Enel Green, che ha prestato servizio e supportato i colleghi durante la pandemia, Luciana Alessandra Picci , che ha contribuito a rendere l’Interservice srl, una società leader nel settore, Giuseppe Marini che all’Enel Produzione ha saputo per anni trasferire le sue competenze alle giovani generazioni.

Gli altri nomi

A ricevere l'onorificenza anche Orazio Pietro Campo (Special Car), Maria Cecilia Caria (Nuova Special Car), Giovanni Chessa (Cassa Edile del Nord Sardegna), Monica Fiori (ditta Claudia di Militello Claudia), Anna Guido (Poste Italiane), Valentina Lai (E-distribuzione), Franca Loche (Banca Nazionale del Lavoro), Maria Antonietta Mazoni (Banco di Sardegna), Gianluca Murgioni (Eso s.r.l.), Giuseppe Murroni ed Elisa Nonne (Nuova Special Car), Pierpaolo Olla (ditta Vacca Nicola di Vacca Nicola e Gianmauro), Giovanni Perra (Poste Italiane), Bruno Pirone e Vanda Ruggiu (Banco di Sardegna), Giuseppe Scura (Confcommercio Sud Sardegna), Marco Antonio Serra (Enel Produzione), Giovanni Battista Sini (Fiume Santo S.p.a.), Ferdinando Vacca (Special Car Group).

«La Repubblica vi è riconoscente e ha bisogno del vostro esempio», ha dichiarato il prefetto Giuseppe De Matteis. Il numero dei neo-insigniti sardi risulta in aumento rispetto all’anno scorso, così come la rappresentanza femminile, come testimoniato dal console regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro, Graziano Manca. A consegnare le stelle al merito, tra gli altri, la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l’arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi. «In Sardegna abbiamo molti problemi legati al lavoro, e i giovani hanno bisogno di modelli e di fiducia nel potersi realizzare», è il commento di Todde. «Siamo in una situazione di emergenza, e avere storie positive da celebrare è un segno di speranza, soprattutto in un giorno come la Festa dei Lavoratori».

