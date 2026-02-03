“Un predestinato in panchina” 

Qualche dubbio e un pizzico di dispiacere, nonostante la squadra stia volando. Questo il clima che si respira fra i tifosi. Con la chiusura del calciomercato, cresce di intensità il dibattito nella grande piazza virtuale dei social network. Se il mercato estivo è stato promosso a pieni voti dal popolo rossoblù, quello invernale lascia qualche dubbio.

Il mercato

I sostenitori del Cagliari si dividono sulla cessione di Luperto alla Cremonese. Una scelta che ha sorpreso molti, sia per i tempi che per le dichiarazioni che avevano preceduto l’addio del difensore. Sulla pagina di unionesarda.it Paolo riflette: “Con Dossena che non gioca da un anno e Rodriguez che deve ancora ben ambientarsi, sarebbe stato meglio cederlo in estate ma non adesso”. Un’osservazione che guarda soprattutto agli equilibri difensivi e alla fase delicata della stagione. Stefano invece punta il dito sulla comunicazione: “La cosa che più mi dispiace è che qualche giorno fa avevano detto che era assolutamente incedibile”. Un sentimento condiviso anche da Matteo: “Meno male che non dovevano cederlo. Penso sia sbagliato vendere un titolare, proprio ora che la squadra ha trovato un equilibrio e sta giocando bene”. Il timore, per molti, è che la partenza di un punto fermo possa incrinare certezze costruite con fatica. C’è poi chi guarda all’aspetto umano, come Gavino: “Mi dispiace era un giocatore cardine della difesa rossoblù, mancherà tanto – scrive – spero che lo spogliatoio non ne risenta”.

Non manca però chi legge l’operazione in chiave economica. Secondo Gianluca è una scelta lucida: “Cinque milioni per un giocatore di 30 anni, in scadenza l'anno prossimo, in una stagione in cui si è quasi centrato l'obiettivo – premette – dopo averne preso uno esperto e un altro di prospettiva (Dossena e Rodriguez) direi che è un’operazione a basso rischio per tutti”. E tra un “peccato” e l’altro, molti tifosi concordano su un punto: se il difensore avesse espresso la volontà di cambiare aria, difficilmente qualcuno avrebbe potuto — o voluto — trattenerlo.

Diverso il clima sul prestito di Luvumbo, promosso praticamente all’unanimità. Piero è netto: “Meglio per tutti”. Della stessa idea Antonio: “Speriamo si ritrovi nella nuova squadra. Rimango con le prestazioni e importanti goal che ci hanno ridato la A”. Max va ai ringraziamenti: “Nella promozione, Luvumbo ha contribuito tanto, merita un ringraziamento”. Tiepida, infine, l’accoglienza per i ritorni di Dossena e Sulemana. “Dossena se è in forma e motivato non si discute” è il parere di Giampietro. Più cauto Corrado: “Bentornati, anche se ai ritorni non credo tanto”. Il realismo di Tonio: “Dopo l'infortunio a Como, Dossena non ha più trovato spazio. Il recupero mentale dopo questi problemi è sempre complicato”.

Il campionato

Sul percorso della squadra di Pisacane, invece, anche per il trittico di vittorie consecutive, si legge entusiasmo e fiducia. C’è anche chi si toglie qualche sassolino. Andrea commenta: “Questa vittoria la dedico a tutti quelli che parlavano male di Pisacane, per essere giovane ed esordiente in Serie A ha fatto meglio di Nicola e Ranieri”. Sulla stessa linea Marco: “Comunque (per tanti) Pisacane era da esonerare. Non dimentichiamolo”. Al di là delle polemiche, l’euforia è contagiosa. Mirko sogna in grande: “Quando in panchina hai un predestinato questi sono i risultati, vogliamo il rinnovo fino al 2028”. Luigi, più concreto ma non meno ottimista, conclude: “Cominciamo a respirare aria di salvezza, grazie”.

