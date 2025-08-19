Un prato verde per la festa 

Ortobene carico di visitatori, come non mai. La festa del Redentore aumenta gli ingressi in città e le presenze nell’oasi. In cima al Monte gli operatori si attivano per le due giornate del 23 e 24 e per quella del 29 con la messa solenne, pur rimanendo fuori dal circuito organizzativo della festa.

Gli operatori

«Per ora è previsto giusto qualche karaoke e serata musicale qua e là, che in realtà bene o male sono attività che si fanno tutto l’anno - dice Loredana Belloi del bar AleB -. Piuttosto (e sogno in grande) mi immagino i balli nel parco del Monte, come ai vecchi tempi, e canti sardi. Spero che almeno per le prossime edizioni si possa riprendere una piega come quella passata, quando ancora la festa era piccola e sentita, sarebbe davvero bello un ritorno alle origini, alla nostra identità come nuoresi».

Gianluca Cacciotto della Locanda ’e Monte, a Farcana, afferma: «Per il 29 qualche lavoro è in corso e programmi da definire. Per il 23 ospiteremo due gruppi e offriremo loro un menu nuorese. Quest’anno non promuoviamo, però, nulla di particolare al di là delle attività proposte in estate e tutto l’anno». Anche altri residenti sentono la mancanza di quella magia che arricchiva il Monte durante il periodo di festa, ma c’è chi nutre ancora qualche speranza per queste giornate. Antonio Costa del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” dice: «Quest’anno le attività sono poche, ma ci sono state migliorie almeno per la salvaguardia del Monte, la sicurezza di chi transita anche durante il periodo di festa e il decoro. Nei giorni scorsi l’assessore all’Ambiente Marco Canu e i vigili del fuoco, con la collaborazione dei volontari, hanno messo in sicurezza altri alberi secchi a rischio caduta anche all’interno del parco. Sempre presente il lavoro della polizia locale con il comandante Massimiliano Zurru, impegnati anche in modo particolare a Ferragosto e durante le feste come questa del Redentore».

Prato verde

Dal Comune si stanno adoperando per sistemare con urgenza il prato verde ormai compromesso in buona parte da un guasto dell’impianto di irrigazione, segnalato negli anni da vari residenti e fruitori. Soddisfatti operatori e cittadini per il servizio bus ogni mezz’ora circa e per l’arrivo costante dei pullman. Resta il nodo dei bagni pubblici, che si aggraverà durante le tre giornate e in settimana e quello dell’info point di piazza Italia che resterà chiuso causando un disservizio enorme per i visitatori, colmato dalle attività commerciali e culturali della città.

