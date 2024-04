Un prato nuovo per i bimbi della scuola di piazza Municipio 

È stata appena ultimata la posa della pavimentazione in erba sintetica nell’area gioco e ricreazione delle scuole primarie di Furtei, in piazza Municipio. Si tratta di una soluzione ecologica, che copre una superficie di 406,27 metri quadrati, con un costo totale di 9.491 euro. L’opera è stata realizzata dalla ditta Appalti Costruzioni Vasapollo, grazie ai fondi provenienti dal piano triennale per l’edilizia scolastica Iscol@, promosso dalla Regione.

Questa nuova installazione consentirà ai bambini di godere di un’area confortevole e sicura per il gioco, allineata alle moderne esigenze ambientali.

«Con questo intervento - dichiara il sindaco Nicola Cau - abbiamo ulteriormente migliorato la struttura che ospita la scuola primaria. In passato, abbiamo apportato migliorie per renderla conforme alle politiche ambientali, come ad esempio l’installazione di un sistema di riscaldamento a basso impatto che non produce anidride carbonica. Presto prenderemo in considerazione anche la realizzazione della pavimentazione esterna, che sarà oggetto di un prossimo appalto. Con questo, completiamo il nostro obiettivo di miglioramento di questa infrastruttura scolastica e fin da ora possiamo dire che i bambini sono entusiasti del nuovo aspetto della loro scuola, e questo ci rende orgogliosi».

