Un prato in erba sintetica nel campo sportivo comunale 

Proseguono i lavori nel campo sportivo di Carloforte “Cavalier Pietro Puggioni”, l’impianto comunale al centro di un intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto in erba sintetica, la manutenzione degli spalti e degli spogliatoi e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Dal fondo nazionale Sport e Periferie è arrivato al Comune un finanziamento di 700 mila euro, il progetto gia in fase di realizzazione vale 550 mila euro.

I lavori al campo sportivo sono iniziati due mesi fa, l’impianto fotovoltaico è stato già installato: obiettivo dell’amministrazione comunale è dotare tutte le strutture pubbliche di un impianto per energia rinnovabile. Mentre i lavori per il Cavalier Pietro Puggioni sono in pieno svolgimento, si avvicina sempre più l’avvio della stagione calcistica: a Carloforte è attivo il settore giovanile, oltre alla squadra Verde Isola che milita in Promozione. <« lavori al campo dovrebbero essere terminati per dicembre - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - per quanto riguarda il settore giovanile tutte le categorie, escluse la juniores, utilizzano il campo a 7 mentre la Verde Isola si allena a Calasetta, utilizzando per le partite gli impianti disponibili del territorio». Una situazione transitoria, in attesa che siano completati i lavori al campo comunale, con il rifacimento del manto in erba sintetica e le altre manutenzioni previste.

RIPRODUZIONE RISERVATA