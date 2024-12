Un pranzo natalizio dentro il carcere 

Il Natale entra nel carcere, con il simposio di “L’altra Cucina, un pranzo d’amore”, a cui hanno partecipato i detenuti e le loro famiglie. Venticinque volontari, di diverse associazioni, coordinate da Prison Fellowship, hanno servito centocinquanta pasti a trentaquattro detenuti, accompagnati per l’occasione da mogli e figli. Presenti anche diversi ospiti, tra cui una rappresentanza del Rotary club, che porta avanti progetti sociali nella struttura. Un menù straordinario, preparato dagli chef Laura Sechi e Francesco Stara, a base di piatti di carne, pesce e l’immancabile fregula. La giornata è stata animata dagli intermezzi della compagnia Lapola, e dalla distribuzione di duecento giocattoli ai bambini presenti al pranzo. Una giornata speciale, quella che si è svolta, per la prima volta, nel carcere, dove anche i detenuti hanno potuto trascorrere momenti di serenità in compagnia dei propri cari.

