Un pranzo in ristorante per festeggiare i 102 anni 

Ha compiuto ieri 102 anni Marcella Cadoni. Un importante traguardo secondo solo ai 103 di Uccia Peis l’altra centenaria che però non gode di buona salute. Prima erano vicine di casa e si vedevano abbastanza di frequente. I festeggiamenti per questo compleanno sono fissati per sabato in ristorante proprio come desidera l’anziana donna che organizza ogni anno questo appuntamento scegliendo il luogo e il menù. Marcella è vedova dal 2002, ha tre figli, una femmina e due maschi uno dei quali è venuto a mancare. Nonna Marcella vive a turno a casa dei figli circondata dall’affetto di 9 nipoti e cinque pronipoti. Non vive più da sola solo per questioni di sicurezza ma è ancora in grado di badare a se stessa. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA