Un pranzo d’amore per i detenuti 

La cappella del carcere San Daniele, vestita a festa con i colori del Natale, ha ospitato “L’altra Cucina per un pranzo d’Amore”. L’iniziativa promossa da Prison Fellowship, Rinnovamento dello Spirito, Fondazione Alleanza e Ministero della Giustizia si è svolta in contemporanea in ventuno carceri italiane. Il ricco menù preparato dagli studenti dell’alberghiero di Tortolì, diretto dal dirigente Nanni Usai, è stato recapitato nella casa circondariale dagli chef Ercole Monni e Stella Doa. Cinquanta pasti per detenuti, volontari e polizia penitenziaria. Un tagliere di salumi locali, insalata composta da foglie campestri, noci, scaglie di pecorino, carciofi ed emulsione al melograno, malloreddus con ragù ghisau, carni arrosto locali e ortaggi hanno messo tutti d’accordo.

Musica

Una giornata di gioia per i carcerati che hanno potuto festeggiare il Natale in anticipo. A esibirsi per loro i musicisti villagrandesi Remo Natali, Vincenzo Demurtas, Natale Murru e Gabrielangelo Melis, con musiche natalizie ma anche pop italiano, inglese e country. «Per noi è una gioia venire e stare insieme ai detenuti – ha spiegato Lucia Mariane, coordinatrice regionale del Rinnovamento – portiamo speranza ai fratelli meno fortunati di noi ma sempre amati dal Signore, questa è la certezza che ognuno di loro dovrebbe portare nel cuore. Il Natale è amore».

Solidarietà

Presenti al pranzo anche don Giorgio Cabras, don Minuccio Stochino e la comandante della polizia penitenziaria Moira Vacca. I prodotti per la preparazione del banchetto sono stati donati da privati e da esercizi commerciali da tutta Ogliastra. «Da tre anni portiamo questa iniziativa al San Daniele – ha detto Gesuina Mereu, coordinatrice diocesana del Rinnovamento – ogni volta è una grande emozione. I detenuti partecipano con il cuore, sono felici della nostra presenza e sono loro che danno qualcosa a noi ». Un’esperienza significativa per il direttore del San Daniele, Marco Porcu. «È stato regalato un momento di gioia ai nostri detenuti, in perfetta aderenza al vero spirito del Natale. Possiamo dire che la comunità di Lanusei, attraverso il suo mondo associativo, ha offerto l’ennesima prova del forte legame che esiste con il nostro storico istituto e dell’attenzione alle problematiche del mondo penitenziario».