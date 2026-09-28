Un pozzo sacro a S’Arcu ‘e Is Forros 

Dopo tremila anni l’acqua torna a riaffiorare nel santuario nuragico di S’Arcu ’e Is Forros. È la nuova, straordinaria sorpresa della nuova campagna di scavi, dove gli archeologi hanno portato alla luce un pozzo che scende per almeno sei metri e che, a circa quattro metri di profondità, ha restituito l’acqua. L’ultima scoperta è avvenuta ai piedi della capanna recentemente portata alla luce, con il focolare centrale e la nicchia nella muratura. Il ritrovamento è stato illustrato in occasione delle Giornate europee del patrimonio, durante l’incontro nell’aula consiliare del Comune, dedicato ai risultati della campagna di scavo.

«È stata una grande emozione e una sorpresa per tutti noi – ha spiegato il funzionario archeologo della Sabap Nuoro-Sassari Enrico Dirminti –. È un tassello di fondamentale importanza che arricchisce la storia del sito e aggiunge nuovi elementi alla sua comprensione. Tutto è ancora in corso di studio, al momento si possono fare ipotesi. La ripresa degli scavi rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza e rafforzarne la tutela. A raccontare la scoperta è l’archeologo sul campo Matteo Tatti. «Terminati i lavori nella capanna abbiamo ripulito l’area antistante, dove alcune lastre di pietra, inizialmente apparse come un lastricato irregolare, hanno rivelato una struttura circolare. L’approfondimento ha permesso di riconoscere la sommità di un pozzo». La struttura, con un diametro di circa 70-80 centimetri, scende per almeno 5 metri e 80 e lo scavo non è ancora terminato. Nel riempimento sono stati recuperati frammenti ceramici e un frammento di spada votiva lungo circa 20 centimetri. Lo scavo prosegue ora con lo svuotamento del pozzo e il recupero dei materiali. (f. me.)

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