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Seneghe.
16 giugno 2026 alle 00:39

Un pozzo profondo 180 metri per fronteggiare la crisi idrica 

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A Seneghe c'è un nuovo pozzo per fronteggiare l’emergenza idrica. Profondo 180 metri, eroga più di 2 litri al secondo, oltre 170mila litri al giorno, essenziali per la popolazione e per il settore agricolo, ora che il vecchio pozzo di Pardu è rimasto completamente all'asciutto.

Martedì scorso le trivelle, su commissione dell'amministrazione comunale, hanno fatto affiorare l'acqua nell’area degli impianti sportivi Su Campu 'e su Lacu. «Il nuovo pozzo rappresenta una risposta concreta alla più grave emergenza idrica vissuta da Seneghe negli ultimi decenni e apre nuove prospettive per il territorio», precisa il sindaco Albina Mereu. «Un anno fa ci siamo trovati ad affrontare una situazione che il nostro paese non aveva mai conosciuto. In un momento di grande difficoltà abbiamo scelto di non limitarci alla gestione dell'emergenza, ma di costruire una risposta duratura. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro attento e silenzioso iniziato nei mesi più difficili della crisi idrica».

Il nuovo pozzo è frutto della programmazione e dei nuovi investimenti per garantire il mantenimento della risorsa idrica, per sostenere il comparto agro-pastorale e dare un futuro più tranquillo alla comunità. «È il primo risultato tangibile che conferma la necessità di proseguire lungo un percorso fondato sulla pianificazione, sulla tutela delle risorse naturali e sulla sostenibilità», conclude Mereu.

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