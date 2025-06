Un pozzo contro l’emergenza idrica 

In tempi di siccità e crisi idrica, anche i trasporti pubblici devono reinventarsi. A Nuoro, l’Atp – azienda trasporti pubblici – ha deciso di non affidarsi solo ai serbatoi: per garantire l’acqua necessaria alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi, punta a una soluzione più radicale. Un pozzo. L’area scelta è quella di Sa Terra Mala, proprio dove ha sede l’azienda e si trova il grande deposito dei bus, punto nevralgico del trasporto urbano. La richiesta ufficiale è stata presentata alla Provincia il 20 maggio dal direttore generale Mauro Piras, con l’obiettivo di ottenere il via libera alla ricerca di acque sotterranee e alla trivellazione. Non si tratta solo di un uso potabile, ma di un approvvigionamento fondamentale per garantire la pulizia quotidiana della flotta e mantenere in funzione i servizi interni della struttura, in un momento in cui ogni goccia conta. Il progetto è ora in attesa di valutazione. Nel frattempo, gli atti sono stati resi pubblici per eventuali osservazioni. Una scelta che potrebbe aprire la strada a soluzioni simili anche per altre realtà pubbliche, sempre più costrette a pensare in modo autonomo di fronte alla scarsità d’acqua. L’Atp si prepara così a una nuova fase, dove mobilità e sostenibilità vanno di pari passo. (f. le.)

