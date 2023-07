Un pozzo artesiano a Seneri per dissetare le campagne 

A Pauli Arbarei arriva una soluzione per il sistema di pompaggio dell'acqua nella località Seneri. Attraverso una tessera prepagata, i cittadini potranno accedere all'acqua da un pozzo artesiano di proprietà comunale situato in quella località. Per superare l’assenza di elettricità, è stato installato un impianto fotovoltaico che permette al sistema di funzionare. «Questo servizio è nato per dare ai cittadini che ne hanno bisogno, la risorsa idrica necessaria», dice il sindaco Antonio Sanna. Il costo di tutto l’impianto è 5mila 917 euro. Il costo del servizio sarà calcolato in base ai crediti acquistati, che corrisponderanno al tempo di pompaggio desiderato. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA