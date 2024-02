Un potabilizzatore a Barbagia Flores 

Per alimentare l’Ogliastra assetata serve un nuovo potabilizzatore. È progettato da anni, ma la sua costruzione resta un rebus. Nessuno ha la certezza dell’area su cui sorgerà l’impianto, se non che verrà realizzato nel territorio di Villagrande. In termini concreti le ultime interlocuzioni messe nero su bianco risalgono al 2017. Per Abbanoa, cui in futuro spetterà l’onere di gestione, sono quattro i siti potenzialmente adeguati a ospitare l’infrastruttura. Ma la nota di sette anni fa aveva spalancato la porta a parecchie perplessità all’interno del Comune di Villagrande, che a sua volta sosteneva di volerlo realizzare nelle aree ex Barbagia Flores.

Il caso

Era il 19 ottobre del 2017 quando Abbanoa scriveva al Comune di Villagrande per informare l’amministrazione, all’epoca guidata da Peppe Loi, dell’accantonamento dell’ipotesi Isadalu dove sarebbe dovuta sorgere una derivazione dell’impianto idroelettrico Enel. A quel punto il gestore del servizio idrico regionale ha illustrato una variante progettuale. Che consisteva nella realizzazione di un’opera di presa autonoma per il solo approvvigionamento idropotabile mediante sistema di captazione su pontile-zattera da installare sulle sponde del lago Bau Muggeris, l’invaso semivuoto.

In più la variante annunciava la realizzazione del potabilizzatore a Sa Frisa e di una condotte lunga 5 chilometri dalla sponda della diga sino all’abitato di Villagrande. Contestualmente erano state prospettate altre quattro ipotesi e l’unica esente da criticità è Pauli Gosti. Più fredda, secondo Abbanoa, l’opportunità di costruire il potabilizzatore nelle aree ex Barbagia Flores a causa dell’eccessivo impatto visivo per la vicinanza con la statale 389 e la frazione di Villanova Strisaili. In terza e quarta fascia zona Pip e Nuarroi.

Il sindaco

A giugno 2019 si è insediata l’amministrazione di Alessio Seoni, oggi avviato alla fine del mandato. «Da subito abbiamo preso in mano la questione, dando la disponibilità per qualunque area Abbanoa avesse in mente. Dal 2022 non sappiamo più nulla. Noi siamo pronti a sederci attorno a un tavolo già domani e anche l’ipotesi delle aree ex Barbagia Flores andrebbero bene, purché il potabilizzatore venga realizzato. Abbanoa ci dica soltanto dove vuole costruirlo, in base e alle sue esigenze tecnicamente più vantaggiose».

