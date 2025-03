Un posto fisso in Comune, 23 candidati 

Il Comune di Carbonia mette a bando l’assunzione per concedere un posto fisso in Municipio, e all’appello si presentano in 23. In larga misura provengono dal territorio, ma ne arrivano anche dal resto della Sardegna e dalla Penisola. Per sopperire alla cronica carenza di personale che caratterizza l’attività amministrativa e comporta talora disagi per l’utenza e per gli stessi dipendenti chiamati a un super lavoro, l’ente ha indetto un concorso per la chiamata in servizio a tempo pieno e indeterminato di un funzionario tecnico. Il bando era riservato a funzionari di elevata qualificazione, dunque persone già sufficientemente esperte. Per coprire invece le necessità impellenti dell’ufficio urbanistica, il Comune sta valutando la possibilità di chiamare in servizio altri geometri che potrebbero affiancarsi a coloro che da otto mesi stanno affrontando l’ingente mole delle pratiche di condono arretrate. (a. s.)

