Un posteggio giallo inadatto ai disabili 

Il parcheggio giallo è sempre riservato ad alcune categorie speciali, ma spesso sfida la legge e anche il buonsenso. Come quello realizzato recentemente alla fine di via Mogoro, a Quartucciu: sembra che ci si sia dimenticati che a utilizzarlo saranno proprio le persone affette da disabilità. Disegnato tra lo scivolo che porta all’unica banca in città e gli altri parcheggi bianchi, quello giallo è stretto e non ha gli spazi per permettere al disabile di muoversi in autonomia. Da un lato mancano le strisce tratteggiate che impongono agli altri automobilisti di lasciare libero lo spazio, dall’altro lo scalino tra lo scivolo e l’asfalto potrebbe diventare una trappola per chi lo utilizza.

Una semplice distrazione? L’assessore alla Viabilità, Cristian Mereu, è stato sollecitato, ma in una città dove la fame di parcheggi è sempre drammatica, non bisogna mai dimenticare che quei pochi metri quadri sono preziosissimi. (fr. me.)

