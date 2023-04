Un porto green per attirare più turisti 

Droni per offrire assistenza ai grandi yacht o per la prevenzione degli incendi. Macchine e tender elettrici per non turbare il sonno degli equipaggi. Pannelli solari per la produzione di energia pulita e cestini mangia-plastica in mare, a ridosso delle banchine. È green il futuro del porto di Alghero. Il consorzio punta a una gestione sostenibile dei 2.000 posti-barca e ha già messo in cantiere una serie di progetti. Alcuni sono stati avviati, altri riguardano la riqualificazione energetica, rientrano nel programma “Life green ports Italia” e saranno conclusi entro breve.

Gli ambiti di intervento riguardano mobilità, efficienza energetica, elettrificazione banchine, rigenerazione urbana, gestione dei rifiuti e reflui. L’obiettivo sarà un porto di Alghero moderno ed efficiente, con un occhio di riguardo all’ambiente. Non solo. «C’è una grande attenzione per gli aspetti culturali, enogastronomici e verso tutto ciò che può promuovere il nostro territorio», spiega Fabrizio Goldoni della Marina di Aquatica. «Noi, per esempio, mettiamo a disposizione gratuitamente i mezzi elettrici se questi vengono usati per fare la spesa al mercato o nelle piccole botteghe del centro storico. O ancora, offriamo il pane fatto con il grano del Parco di Porto Conte a chi prenota il campo boe dell’Area marina protetta, contribuendo così a salvaguardare i fondali».

Gli operatori delle banchine fungono anche da ufficio informazioni per musei, Grotta di Nettuno e altre attrazioni. Per i consigli gastronomici c’è ”AlgheroNfood”, progetto condiviso dalla Marina di Aquatica con alcuni commercianti della zona, che mette insieme l’esperienza del camminare, la scoperta delle bellezze architettoniche del centro storico e il buon cibo locale. «I clienti che attraccano ci chiedono spesso indicazioni su cosa vedere e dove andare a mangiare», prosegue Goldoni, «per questo abbiamo pensato di realizzare una brochure che racchiudesse i nostri personali suggerimenti per vivere al meglio la città».

Il Consorzio del porto è pronto alla transizione ecologica e si sta già promuovendo nelle fiere di mezza Europa come scalo sostenibile, illustrando i passi compiuti finora. «Stiamo lavorando per arrivare alle sostenibilità totale, – prosegue il presidente del Consorzio del porto di Alghero, Giancarlo Piras – con la creazione di ulteriori pensiline per il fotovoltaico e un impianto per dissalare l’acqua di mare. Sono buone pratiche che i turisti apprezzano molto».