Un portale web promuove le bellezze del territorio 

Promuovere il territorio con strumenti innovativi capaci di attrarre tutte le tipologie di visitatori. Il Comune di Arzana valorizza le sue bellezze attraverso il portale Visit Arzana, realizzato da Andrea Anglani e Francesco Piccitto. Il tour virtuale prende il via oggi emblematicamente dalla Stazione. Il progetto innovativo propone video a 360 gradi affinché il visitatore possa ritrovarsi immerso nel paesaggio arzanese. Il video può essere riprodotto sia su smartphone che desktop, ma anche sui visori virtuali a 360 gradi, che permettono all'utente di essere catapultato in un ambiente specifico e spostarsi tra i punti panoramici. «Questo progetto fa parte di un'idea più generale di promozione del territorio denominato “Arzana destinazione paese, Arzana destinazione territorio”, che coinvolge i bandi del B&b degli ovili, un grosso finanziamento per valorizzare Ruinas, e quello di un ri-arredamento generale del paese – ha spiegato il sindaco Angelo Stochino - e nasce anche per dare maggior risalto agli eventi che si realizzeranno in futuro». Nei prossimi mesi, a cadenza settimanale, saranno pubblicati video che accompagneranno lo spettatore su altri punti del territori dove saranno anche posizionati dei Qr-Code per aiutare i visitatori nel viaggio.

