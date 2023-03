Un popolo, un sangue, un cuore Matteo Muscas e Moses insieme 

Dopo il singolo intitolato “America e Sardegna”, dedicato a Grazia Deledda, la collaborazione tra questi artisti è proseguita con un nuovo brano, e presto culminerà con l’uscita del loro primo Ep. «Ci siamo conosciuti due anni fa, in occasione dell’inaugurazione di una mostra di strumenti antichi a Pula», raccontano Matteo Muscas e Moses, «ed è subito nata la voglia di unire i nostri mondi per creare un punto di contatto tra la tradizione sarda e le nuove tendenze della street art inglese. Abbiamo pensato che tutto sommato, per quanto distanti potessero apparire i nostri stili e i nostri riferimenti musicali, dalla nostra collaborazione sarebbe potuto nasce qualcosa di unico: il risultato è andato oltre le aspettative».

Dalla collaborazione dei tre artisti nasce così uno stile unico, con influenze tanto sarde quanto britanniche, capace di unire culture diverse in una melodia che sa essere antica e moderna allo stesso tempo. “One people, one blood, one heart”, un popolo, un sangue e un cuore, recita il testo della canzone che dallo scorso 6 gennaio – giorno in cui per la prima volta è stato pubblicato il video su YouTube – ha collezionato migliaia di visualizzazione e commenti più che positivi: un brano che attraverso sonorità diverse vuole promuovere un messaggio di tolleranza e di uguaglianza tra i popoli.

Nuovo singolo per Matteo Muscas e Moses: dalla collaborazione tra il suonatore di launeddas allievo di Orlando Mascia, e oggi componente dell’Orchestra popolare sarda, e l’armonicista già vincitore di “Italian’s got talent”, è nato “One heart”. Le launeddas e l’armonica beatbox, le sonorità della Sardegna si mescolano a quelle che riecheggiano nelle strade di Londra per dare vita a una musica ricca di contaminazioni. A fare incontrare questi due mondi solo all’apparenza lontani è Lucio Manca, bassista capace di mettere in comunicazione la musica popolare e quella vicina alla street e di unire il live allo studio di registrazione.

Nuovo singolo per Matteo Muscas e Moses: dalla collaborazione tra il suonatore di launeddas allievo di Orlando Mascia, e oggi componente dell’Orchestra popolare sarda, e l’armonicista già vincitore di “Italian’s got talent”, è nato “One heart”. Le launeddas e l’armonica beatbox, le sonorità della Sardegna si mescolano a quelle che riecheggiano nelle strade di Londra per dare vita a una musica ricca di contaminazioni. A fare incontrare questi due mondi solo all’apparenza lontani è Lucio Manca, bassista capace di mettere in comunicazione la musica popolare e quella vicina alla street e di unire il live allo studio di registrazione.

Dalla collaborazione dei tre artisti nasce così uno stile unico, con influenze tanto sarde quanto britanniche, capace di unire culture diverse in una melodia che sa essere antica e moderna allo stesso tempo. “One people, one blood, one heart”, un popolo, un sangue e un cuore, recita il testo della canzone che dallo scorso 6 gennaio – giorno in cui per la prima volta è stato pubblicato il video su YouTube – ha collezionato migliaia di visualizzazione e commenti più che positivi: un brano che attraverso sonorità diverse vuole promuovere un messaggio di tolleranza e di uguaglianza tra i popoli.

L’incontro

Dopo il singolo intitolato “America e Sardegna”, dedicato a Grazia Deledda, la collaborazione tra questi artisti è proseguita con un nuovo brano, e presto culminerà con l’uscita del loro primo Ep. «Ci siamo conosciuti due anni fa, in occasione dell’inaugurazione di una mostra di strumenti antichi a Pula», raccontano Matteo Muscas e Moses, «ed è subito nata la voglia di unire i nostri mondi per creare un punto di contatto tra la tradizione sarda e le nuove tendenze della street art inglese. Abbiamo pensato che tutto sommato, per quanto distanti potessero apparire i nostri stili e i nostri riferimenti musicali, dalla nostra collaborazione sarebbe potuto nasce qualcosa di unico: il risultato è andato oltre le aspettative».

In tv

Le sonorità di Matteo Muscas e Moses di recente hanno attirato le attenzioni del piccolo schermo. «La nostra musica di recente ha accompagnato le splendide immagini della miniera di Montevecchio, durante la trasmissione “Il Provinciale” di Federico Quaranta, andata in onda su Rai 2 lo scorso mese», raccontano i due musicisti. «Per noi è stata una bella soddisfazione. Sentire la propria musica in una trasmissione televisiva nazionale dimostra che il nostro lavoro è apprezzato anche fuori dall’Isola».

Sperimentare

Tanti gli impegni lavorativi nel presente: per quanto riguarda il futuro i due artisti hanno le idee piuttosto chiare: «Ci piacerebbe continuare a sperimentare, a far incontrare stili musicali che sembrano così distanti, ma che alla fine riescono a fondersi per creare nuove emozioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata