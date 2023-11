Un popolo di calciatori e cestisti 

Lo sport si conferma una delle più grandi passioni dei monserratini. Lo dimostrano le iscrizioni che ogni anno si registrano nelle varie discipline. A farla da padrona sono il basket e il calcio. La palestra del complesso sportivo di Riu Saliu e il campetto all’aperto di via Caracalla sono un punto di ritrovo quotidiano per gli amanti del basket, e anche i campi da calcio non sono quasi mai vuoti.

Gli sport preferiti

Andrea Nazzaro, presidente delle Pgs Sardegna, le Polisportive giovanili salesiane, fa un quadro della situazione: «Oltre al basket e al calcio, che vanno per la maggiore, c’è un aumento delle persone che scelgono il pattinaggio, sia artistico che in linea. Stanno andando molto bene anche le iscrizioni alla ginnastica ritmica e stiamo registrando buoni risultati per il ballo. Non possiamo lamentarci neanche per quanto riguarda il baseball, la cui stagione sta ripartendo proprio questo mese».

Vanno controcorrente il tennis tavolo, che non è più ripartito («l’unica società di Monserrato si è spostata a Cagliari», dice Nazzaro) e soprattutto la pallavolo, che non decolla per via della mancanza di spazi adeguati. «Gli unici sono qui nell’impianto di Riu Saliu, ma sono occupati dal basket», osserva. «Inoltre, gli orari disponibili sarebbero dalle 21 alle 23, solo due giorni alla settimana. Significa che può esserci solo un’attività amatoriale con adulti. Non possono esserci quindi le giovanili, senza le quali è impossibile predisporre un'attività stabile», prosegue. Le richieste ci sono. «Le palestre scolastiche vanno bene per gli sport individuali come la ritmica, la scherma e il ballo, che infatti hanno numerosi iscritti, ma non per quelle di squadra. Nel Campo di aviazione non ci sono i pali e perciò non si può fare. L’unica palestra che potrebbe ospitarla è quella di via Tonara, che non è stata ancora riaperta e comunque è dedicata alle arti marziali».

Niente pallavolo

Valentina Giua ha una figlia di 8 anni che vorrebbe praticarla: «Mi chiede in continuazione di iscriverla», racconta, «vorrei poterla accontentare. Potrei mandarla a Cagliari ma è tutto pieno. Spero si faccia qualcosa qui a Monserrato». Dello stesso parere Cristina Picciau, mamma di una ragazzina di 11 anni: «Come mia figlia anche molte sue amiche e compagne di scuola vogliono fare pallavolo. È un peccato che uno degli sport più amati non si possa fare qui da noi». Chi invece vuole fare calcio, non ha alcun problema. Gli spazi ci sono e le iscrizioni vanno a gonfie vele. «Purtroppo i costi di gestione dell’impianto sportivo (Campo di aviazione) e dei tesseramenti sono aumentati e siamo stati costretti a ritoccare le tariffe», spiega Manolo Murru, dirigente dell’Asd La Salle, «abbiamo incrementato lo staff per migliorare la qualità dell’offerta e questa mossa ci sta premiando con i numeri, in aumento rispetto agli anni scorsi». Bene il tennis: «Le iscrizioni stanno aumentando anche grazie all’impegno del maestro Alessandro Corda».

