«Un popolo di anziani e pensionati» 

Un popolo di anziani, e di pensionati: 46mila su 148mila residenti in provincia; il 30 per cento, tre su dieci. Da qui è partito Pierpaolo Mele, direttore provinciale dell’Inps di Oristano durante la presentazione del “Rendiconto sociale provinciale 2024” dell’istituto che, numeri alla mano, è il “bancomat” più generoso e puntuale. «Appare chiaro il ruolo centrale dell’Inps, in un contesto complesso sul piano sociodemografico» è l’incipit di Mele nelle 100 pagine ricche di dati e valutazioni. Giusto quanto sottolineato in apertura dei lavori da Renzo Contini, presidente del Comitato oristanese dell’Istituto quale «principale attore economico quale ente erogatore di prestazioni e welfare».

I dati

I numeri sfornati dalla sede provinciale sono una radiografia precisa e trasparente. Gli occupati superano i 50mila, più i maschi delle femmine. «L’occupazione del 2024 è cresciuta sebbene prevalgano i contratti a tempo determinato su quelli a tempo indeterminato. Purtroppo - sottolinea Mele – il contratto a tempo indeterminato si rivolga prevalentemente ai lavoratori di sesso maschile, mentre le altre tipologie riguardano un numero sostanzialmente simile di uomini e donne. Singolare il ricorso a contratti a tempo parziale che nella nostra provincia sono utilizzati in percentuale molto più elevata rispetto al territorio sardo e nazionale». Un dato che per il prefetto Salvatore Angieri «merita un’analisi approfondita con riferimento alle caratteristiche dei soggetti e ai settori maggiormente interessati». Il part time nel 2024 ha interessato 6.242 lavoratori di cui 3.640 donne e 2.602 uomini. Le entrate contributive dell’Istituto sono passate da 77 milioni di euro del 2023 a 77,3 milioni nel 2024; diminuite le somme recuperate bonariamente (da 6,5 a 5,7 milioni) bilanciate da quelle riscosse attraverso atti giudiziari. Gli ammortizzatori sociali sono saliti a 10.798 i beneficiari per cessazione di rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni sono mediamente più bassi rispetto alla media regionale e nazionale, i tempi di lavorazione si sono ridotti a 30 giorni. In aumento le pensioni di invalidità le cui definizioni scendono a 33 giorni «un tempo eccessivo per chi attende prestazioni tanto delicate» riconosce il direttore. Ma con il personale sceso da 58 a 53 unità i miracoli riescono solo se una mano arriva dalle altre sedi in linea col nuovo modello attuato dal direttore regionale Francesco Ciro Di Bernardo.

