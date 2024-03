Un popolo di ambientalisti: raccolta differenziata al 91% Banda larga, exploit nel 2016 

Sardi campioni di raccolta differenziata. Ci pensano i rifiuti a rendere meno cupo il quadro sardo che viene fuori dagli indicatori di benessere: sul fronte della spazzatura riciclata, l’Isola supera la media italiana. Idem sul rischio alluvioni. È sorpasso pure sull’industria primaria, con la crescita dell’agricoltura, occupati inclusi. Paradossale, invece, la discrasia tra l’alta spesa delle famiglie per «ricreazione e cultura», al di sopra del dato medio italiano, e la scarsa passione per musica e teatro. Buon recupero sulla banda larga: la Sardegna è pressoché allineata al resto del Paese.

Rifiuti

Dunque, se l’Isola ha un primato nazionale indiscusso, questo è la raccolta differenziata: i sardi hanno sposato senza riserve la necessità di conferire nelle discariche una frazione di secco sempre più piccola. Fa così il 91 per cento dei residenti, a fronte di una media nazionale inchiodata al 56,7. Il dato regionale vale la terza piazza italiana dietro la Provincia autonoma di Trento e il Veneto.

Rischio idrogeologico

Chi vive nell’Isola può contare su un grado di sicurezza ambientale che riduce di parecchio le possibilità di subire gli effetti di un’alluvione: la popolazione sarda esposta a questo rischio c’è ma il dato si attesta intorno al 7,5 per cento contro l’11,5 che si registra nel resto della Penisola. La pericolosità idraulica dipende essenzialmente dai luoghi dove sono state costruite le case.

Settore primario

La Sardegna sbanca anche in fatto di agricoltura, settore che raccoglie 2.133 occupati ogni 100mila abitanti a fronte di una media nazionale ferma a 1.542 addetti. L’importanza dell’economia della terra, che include la pastorizia e la pesca, si recupera dal valore aggiunto ai prezzi bassi, indicatore attraverso il quale si può misurare lo stato di salute di un comparto: il dato sardo è pari a 81 milioni ogni 100mila abitanti; quello nazionale vale 58 milioni. La media regionale si abbassa solo sull’agricoltura biologica: la superficie destinate alle coltivazioni senza pesticidi raggiunge il 10,2 per cento del totale contro il 15,8 di media nazionale.

Cultura

Menzione speciale alla contraddizione che accompagna il dopo lavoro. In Sardegna l’incidenza della spesa per «ricreazione e cultura» è un piccolo record: le famiglie isolane spendono più di tutte le altre per “comprare” tempo libero. La percentuale è al 7 contro il 6,6 a livello nazionale.Tuttavia, l’offerta non risulta all’altezza della domanda: il «grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali» è più basso rispetto al resto d’Italia. Ogni cento abitanti, si vendono 11,1 biglietti, a fronte dei 16 che gli appassionati acquistano a livello nazionale.

Tecnologia

Nella lista dei traguardi raggiunti figura e svetta la banda larga che ha una penetrazione del 77,3 per cento, quasi appaiata al 77,8 di media nazionale. La progressione fatta nella nostra Isola vale un piccolo caso scuola, possibile grazie al massiccio investimento di risorse fatto negli ultimi quattordici anni: nel 2010 solo il 47,70 per cento dei sardi poteva connettersi a Internet. La diffusione è aumentata di trenta punti. Il balzo più grande nel settennio 2010-2016, quando si è arrivati al 70,70. ( al. car. )

