Un pool per l’inchiesta sulla funivia 

NAPOLI. Entra nel vivo l’inchiesta sulla sciagura della funivia del Faito, che ha causato quattro vittime e un ferito grave. Il procuratore capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso guiderà un pool di magistrati che ha già scelto i periti cui affidare le analisi sulle cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

Il filmato

L’indagine sarà quasi esclusivamente tecnica: bisognerà spiegare la rottura del cavo trainante e del mancato funzionamento del freno di emergenza e verificare la regolarità delle manutenzioni. A breve la procura dovrebbe inoltre disporre le autopsie che potrebbero determinare - ma non è scontato - l’iscrizione dei primi indagati di questo fascicolo, aperto per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose. A comporre il pool, col procuratore capo Fragliasso, sono l’aggiunto Giovanni Cilenti e i pm Giuliano Schioppi e Alessandra Riccio. Dopo il sequestro dell’impianto, del cavo spezzato e della cabina precipitata (questa è ancora da recuperare) sono stati acquisiti i video dei sistemi di videosorveglianza dell'impianto. Uno dei filmati ha ripreso la fase iniziale del disastro. Prelevata anche un’ampia documentazione.

I test superati

Trascorsa la pausa invernale, una decina di giorni fa l’Eav (l’ente che gestisce la funivia) aveva riattivato il servizio dopo aver effettuato le prove di rito. Un lavoro di manutenzione svolto in parte dagli stessi operatori impegnati nel servizio sulle cabine: i colleghi del macchinista morto, il 59enne Carmine Parlato, affermano che non sarebbero mai saliti sulla funivia senza essere certi della sicurezza propria e dei passeggeri.

Il lutto

Castellammare di Stabia intanto è ancora sotto choc. L’altro ieri, nella Via Crucis del Venerdì santo, l’arcivescovo Francesco Alfano e il sindaco Luigi Vicinanza hanno deposto dei fiori in memoria delle vittime sui gradini della stazione dell’Eav. Per Pasqua la città era abituata a una folla di turisti diretti sul Faito (108mila i passeggeri dell'impianto nel 2024) mentre ora campeggiano solo i manifesti listati a lutto. Lo stop della funivia è destinato a un forte impatto sull’economia turistica del territorio, ma il sindaco rassicura: «Troveremo un’alternativa».

