Un pontile oltre i ricorsi 

Sarà il Comune di Dorgali a realizzare e gestire il nuovo pontile a Cala Luna: è questa la sentenza della 7ma sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto, il ricorso presentato dalla società Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l., compartecipate al 100% del Comune di Baunei. Fra le motivazioni della sentenza la natura dell'oggetto del bando, che è un bene demaniale, nella titolarità né del Comune di Baunei né di quello di Dorgali. «Esprimo soddisfazione per questo risultato – commenta la sindaca di Dorgali Angela Testone – che conferma che il Comune di Dorgali aveva tutti i requisiti per poter partecipare alla procedura pubblica finalizzata alla ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile». La sentenza, ci si augura, porrà fine ad anni di stagnazione ed oggettiva inadeguatezza dell'attuale soluzione di attracco. «L'unico rammarico – continua la sindaca – è il tempo perso dietro ai ricorsi, che ha comportato nelle scorse stagioni l'utilizzo di un'area impropria e rischiosa al centro dell'arenile». I tempi di realizzazione del pontile tuttavia non saranno brevi, infatti, vista la delicata area Zps in cui sorgerà, saranno richieste ben otto autorizzazioni. (a. s.)

