Un ponte tra ospedale e Comuni 

Una sanità più vicina ai malati e alle persone fragili: con questo obiettivo la Asl di Sanluri è pronta a far partire la Centrale operativa territoriale, la prima nel Medio Campidano, che avrà sede a Samassi. Il nuovo modello organizzativo punta ad evitare il “pellegrinaggio” del cittadino per trovare risposte appropriate ai suoi bisogni: dal primo contatto con la catena dei servizi sanitari e sociali, come predisporre l’assistenza a domicilio dopo un ricovero in ospedale, programmare una visita specialistica, avviare la pratica per la fornitura di protesi e altri ausili tecnologici o anche per ricevere contributi pubblici per determinate prestazioni e malattie.

La Centrale

La sede a breve aprirà le porte e sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, negli ex locali della guardia medica di via Montelatici, un caseggiato della Asl 6, ristrutturato, arredato e completato con infrastrutture tecnologiche ed informatiche. Il personale c’è già, cinque infermieri e un amministrativo che potranno essere contattati da qualsiasi professionista della rete sanitaria e sociale, anche dal medico del pronto soccorso o dal pronto intervento sociale a fronte di problemi sanitari. Impegnati nel ruolo di raccordo tra il lavoro dei professionisti della salute e gli operatori del settore sociale dei Comuni. «Non è un servizio con accesso del pubblico diretto o telefonico – dice il direttore dell’ospedale di San Gavino, Sergio Pili –, ma rappresenta la chiave per migliorare tutto ciò che ruota intorno alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Dal primo contatto con la persona, la Centrale attiverà interventi tempestivi in costante collegamento con i medici di riferimento e con le altre figure che dovranno prendersi cura». La sindaca di Samassi Beatrice Muscas commenta: «Abbiamo accolto positivamente la scelta della sede di questa nuova entità territoriale nella nostra cittadina. Una struttura rimessa a nuovo nel cuore del centro abitato, dotata anche di parcheggi. Condivisione e sostegno dell’amministrazione comunale per eventuali necessità presenti e futuri».

«Accorciare le distanze»

«Continua il percorso – dichiara il direttore generale della Asl, Giorgio Carboni – verso un modello di assistenza che diminuisca la distanza tra i cittadini e le strutture sanitarie. La Centrale e le Case di comunità si aggiungono alle eccellenze di alcuni reparti dell’ospedale, come l’ortopedia che accoglie pazienti che arrivano da Oristano. La sfida è garantire l’accesso ai nostri servizi riducendo i tempi di attesa dei cittadini che necessitano di percorsi di cure e prevenzione». Carboni sottolinea, infine, l’importanza per una persona malata di «trovare le risposte giuste al suo problema tramite la Centrale operativa che indirizzerà gli assistiti verso il percorso sanitario che sarà più appropriato».

