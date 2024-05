«Un ponte tra Monte Mixi e La Palma» 

Per alcuni l’idea migliore è quella di un sottopasso. «Garantisce la migliore sicurezza in ogni momento». Per altri invece sarebbe «più facile» realizzare una struttura più leggera e meno impegnativa: un sovrappasso. Tradotto: un ponte ciclopedonale. Ma torna in pista anche l’ipotesi di una rotatoria, larga e con due attraversamenti pedonali, ma solo perché realisticamente la soluzione meno costosa e più facilmente realizzabile. Le idee per ricongiungere due quartieri tagliati dall’Asse mediano, La Palma e Amsicora (tra via dei Salinieri e via Tramontana) sono sul tavolo da anni: ora, però, oggi tornano prepotentemente alla ribalta e a rilanciarle ai candidati a sindaco è la Fiab che ieri ha organizzato a La Palma un’assemblea pubblica con molti candidati consiglieri di tutte le forze politiche e i residenti dei quartieri.

Il problema

Per capire il problema non serve chiedere ai residenti dell’Amsicora, Monte Mixi e La Palma: ogni cagliaritano, che si muova a piedi o in bici (ma anche in auto) sa bene quanto sia complicato passare dall’Amsicora a La Palma. Attualmente podisti e ciclisti sono obbligati a percorrere la ciclabile che da Su Siccu costeggia il canale di Terramaini oppure quella di viale Poetto. Addirittura peggiore la situazione per chi passa da Ponte Vittorio e si trova a fare i conti con velocità elevate, imbottigliamenti e sorpassi azzardati. E che dire per chi invece dal Quartiere del sole intende raggiungere via della Pineta? «Rivendichiamo da vent’anni la creazione di un collegamento tra via dei Salinieri e via Tramontana», dice Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari che già dieci anni fa fece presente all’amministrazione questa necessità, accompagnata da una raccolta firme. «Che si tratti di una soluzione o un’altra fa poco differenza. Attualmente l’unica ipotesi che per noi è incompatibile è quella della rotatoria con due attraversamenti pedonali a raso sull’Asse mediano. Ecco», dice ancora, «a quella ipotesi era già stato detto no per ragioni di sicurezza», aggiunge.

I residenti

Isolati dall’Asse mediano che taglia in due la città e costretti a optare per soluzioni poco comode, gli abitanti dell’Amsicora, Monte Mixi e La Palma aspettano da anni un collegamento tra i due quartieri che possa permettere di muoversi rapidamente e in sicurezza. «É assurdo che sia stato costruito l’Asse mediano senza prendere in considerare il fatto che in questo modo avrebbe isolato due quartieri», dice Maria Grazia Paderi, residente a La Palma. E aggiunge: «Stiamo aspettando da quel momento. Manca un’alternativa valida perché chi vuole spostare a piedi, anche perché se si utilizza l’unica via percorribile, cioè viale Poetto, si rende conto che quella strada è un calvario: marciapiedi strettissimi e pieni di buche e auto che sfrecciano a un millimetro». «La situazione è insostenibile», le fa eco Anna Maria Cerina, referente del comitato dei residenti dell’Amsicora. «Non c’è solo il disagio per chi è costretto a fare un giro enorme quando con un collegamento basterebbero pochi metri, è anche un problema di servizi. L’Asse mediano interrompe i servizi tra i due quartieri».

Le forze politiche

All’assemblea, come detto, anche i rappresentati delle forze politiche in campo per le comunali. Spiega Giampaolo Marchi, delegato per CiviCa 2024, che «il collegamento è una priorità per la città e adesso non può essere più rinviato». Il concetto lo ribadisce Claudia Ortu (candidata sindaco di Cagliari Popolare): «Una soluzione adesso va trovata». Walter Pisano, delegato per il centrodestra spiega che «Alessandra Zedda condivide questa iniziativa ed è intenzionata a creare una connessione di tutti i quartieri», abbandonando l’idea delle periferie. Idem per Rita Polo (candidata consigliera con il Pd): «C’è la volontà di tutta la coalizione di Massimo Zedda di affrontare il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA