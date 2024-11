«Un ponte provvisorio per attraversare Bau Teula» 

A Pabillonis, dopo il crollo del ponte Sa Taula a causa dell’ultimo nubifragio, ci potrebbe essere la possibilità del montaggio di un ponte provvisorio per consentire il traffico soprattutto rurale. Qualche giorno fa i militari del Quinto reggimento del Genio dell'Esercito hanno effettuato un sopralluogo e valutato la fattibilità del montaggio dell’infrastruttura temporaranea.

«Nelle more dell'iter di realizzazione di un nuovo ponte che richiederà una procedura istruttoria non brevissima - spiega il sindaco, Riccardo Sanna - questa soluzione potrebbe fare al caso nostro. Ora attendiamo di conoscere i costi e valutare se la spesa sia sostenibile». Nei prossimi giorni dovrebbe essere trasmesso al comune il quadro dei costi che prevede le spese di trasporto della struttura, di montaggio, collaudo, noleggio, manutenzione ordinaria e smontaggio al termine del nolo.

Nel frattempo il Comune si è attivato per gli interventi di bonifica dell'alveo fluviale (oltre 70 mila euro). «Quel che rimane del vecchio ponte crollato sarà rimosso integralmente per non costituire ostacolo al regolare deflusso dell'acqua e conferito a smaltimento, lasciando l'area pronta per poter accogliere una nuova opera di attraversamento», aggiunge Sanna. Il vecchio ponte era anche attraversato da una linea elettrica che rappresentava un pericolo: E-distribuzione l’ha messa in sicurezza con un nuovo cavidotto sotterraneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA