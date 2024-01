Un ponte per attraversare il canale Vivarelli 

Un altro tratto di passerella si aggiunge ai tracciati a misura d’uomo che l’amministrazione comunale di Siniscola ha realizzato a La Caletta. C’è un progetto in essere per realizzare un ponte di attraversamento del canale Vivarelli che andrà a collegare la piazza dei Martiri di via Fani (ex piazza Berlinguer) con via Palermo. Si tratta di un’opera che una volta costruita renderà assai più facile ai ciclisti e ai pedoni che risiedono nella parte più interna della borgata di poter accedere al mare, evitando di passare in mezzo al traffico di via Sauro e del centro nevralgico della frazione marittima. Per l’opera sono disponibili oltre 700 mila euro. «Soldi che serviranno anche ad abbellire l’arredo urbano della piazza - afferma il neo assessore ai Lavori pubblici, Luigi Flori - e cosa non meno importante quella di promuovere la mobilità a zero emissioni lontano dai rischi legati alla circolazione stradale, che soprattutto d’estate si fa più caotica». Il ponte che è in fase di elaborazione verrà costruito a ridosso del versante nord del campo sportivo creando un percorso che uscirà di fronte ad uno degli ingressi secondari che da via Palermo fanno da accesso alla passerella già esistente lungo la spiaggia grande della borgata.

