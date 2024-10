Un “ponte” lungo e tante polemiche  

Municipio chiuso il 25 ottobre per “ponte” (ieri si festeggiava San Raffaele, il patrono del paese, si riapre il 28) e scoppiano le polemiche per quello che starebbe diventando un «Comune fantasma». Ad affermarlo è il gruppo di minoranza: «Non soddisfatto di aver rinviato il Consiglio previsto per il 23 ottobre – sottolineano Carboni, Sanna, Cadoni e Onano - il sindaco ha emanato un decreto che prevede la chiusura degli uffici comunali per il 25 ottobre creando così le condizioni perché partendo dal 24, festa del patrono, con gli uffici chiusi, si potrà godere di un lungo ponte sino al 28. Come se questo Comune – aggiungono - non avesse i mille problemi che ha e come se potesse permettersi il lusso di rimanere chiuso e inattivo per tutto questo tempo».

Secondo l’opposizione così facendo la maggioranza «non riesce a portare avanti neanche l’ordinaria amministrazione ed è riuscita in questi anni a trasformare Villasimius in un Comune fantasma». Non solo: si sta assistendo ad una continua desertificazione di personale «con i pochi che sono rimasti che fanno miracoli per mandare avanti le pratiche ma al sindaco e alla sua maggioranza tutto questo poco importa vista l’incuria generale e la superficialità con cui operano ogni giorno. Tanto c’è la prossima festa, la prossima sagra, il prossimo carnevale, il prossimo pranzo, la prossima gita da organizzare e da finanziare con l’unico bancomat che hanno a disposizione: l’imposta di soggiorno».

Piuttosto dura la presa di posizione del sindaco Gianluca Dessì. «Chiariamo subito – precisa – che si tratta di un ponte naturale, che c’è stato tante altre volte. La decisione è stata presa soprattutto per dare un po’ di respiro ai pochi dipendenti che nel corso dell’estate hanno lavorato come matti. E la minoranza che fa? Anziché fare un attacco di tipo politico attacca i dipendenti». In ogni caso la chiusura del 25 ottobre «non significa che il Comune sarà inattivo, i servizi essenziali continueranno ad essere garantiti. Fare ironia su chi lavora con serietà in condizioni non sempre facili è offensivo nei confronti di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per il bene del paese». C’è anche un passaggio sull’imposta di soggiorno «che viene utilizzata per finanziare servizi fondamentali per il turismo e la promozione del territorio, non solo per le feste». Il sindaco respinge ogni accusa «di incuria e superficialità, siamo impegnati a potenziare i servizi e mantenere un dialogo costruttivo».

