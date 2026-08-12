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Villanova.
13 agosto 2026 alle 00:24

Un ponte con Tesero nel nome di Vinante 

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Un ponte commerciale tra Villanova Strisaili e Tesero nel nome di don Pietro Vinante. La delegazione del centro di cui era originario il prete degli ultimi, una trentina di persone che sono state ospitate dalle famiglie della frazione in occasione della festa a Punta La Marmora, si è congedata con la volontà di aprire un canale diretto con il territorio: acquisteranno i prodotti degli allevatori del paese, dal formaggio al prosciutto passando per le altre bontà tipiche.

I componenti del coro Genzianella di Tesero, che ha animato le funzioni religiose e si è esibito in piazza San Basilio, sono rimasti stregati dalla qualità dei prodotti e vogliono consolidare i rapporti con gli ex parrocchiani del sacerdote nativo di Tesero, già parroco di Elini (domenica erano presenti sindaco e vice, Vitale Pili e Romina Pili).

Il sindaco del centro trentino, Massimiliano Deflorian, ha trasmesso una nota a Francesca Mereu, presidente dell’associazione Su Scusorgiu che ha organizzato gli eventi, rimarcando il solido legame tra Villanova Strisaili e Tesero: «È testimonianza di questo anche il fatto che don Pietro compose parole e musica dell’inno dedicato a San Basilio affidandone l’armonizzazione e l’esecuzione alla banda e alla corale di Tesero. La registrazione raggiunse ben presto la Sardegna e risuonò, nel giorno della festa, dal campanile del paese: un gesto semplice e bellissimo, che univa idealmente Tesero e Villanova attraverso la musica del sacerdote». (ro. se.)

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