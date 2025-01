Un ponte col Perù per valorizzare il tappeto di Sa Burra 

Gadoni lavora allo sviluppo locale, avviando due importanti progetti che mettono al centro le eccellenze artigiane e paesaggistiche locali.

Per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Peddio la valorizzazione del tappeto de Sa Burra passa per un ponte che collega il paese minerario al Perù grazie all’iniziativa Trame di Donne, finalizzata al supporto delle tradizioni artigianali nel settore tessile. L’idea vede capofila l’associazione Amici di Sardegna (partner l’Università di Cagliari), con in campo 80.000 euro suddivisi fra risorse regionali, 56.500, e 24.000 tra i vari partner, valorizzando il lavoro femminile nella tessitura, interconnettendo la Barbagia alla comunità campesina di Viacha, nel Distretto di Pisac. Ai nastri di partenza, anche la valorizzazione dei vini del Mandrolisai con l’invecchiamento lungo le gallerie della miniera di Funtana Raminosa, in collaborazione con Regione, Laore e l’Associazione dei Vigneti Eroici di Meana Sardo. Nelle prossime settimane è atteso un tavolo tecnico fra i promotori, puntando ad avviare le iniziative entro l'estate.«Si tratta di due iniziative che ci stanno particolarmente a cuore - dice il sindaco Peddio - ci consentiranno di valorizzare l'immagine del nostro paese, aprendolo sempre più a nuove opportunità di sviluppo, puntando ad una nuova formula di promozione ecosostenibile». (g. i. o.)

