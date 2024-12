Un ponte Amsicora-La Palma 

C’è il disegno. E c’è il render che, a vederlo, è bellissimo. Il progetto dipinge un sovrappasso ciclopedonale totalmente innovativo, un design accattivante, quasi avveniristico. Soprattutto offre una soluzione funzionale e in sicurezza per pedoni e ciclisti e “ricuce” due quartieri tagliati dall’Asse mediano, La Palma e Amsicora. L’idea già da tempo proposta dal Cirem (il centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità dell’università di Cagliari e Sassari diretto dal professor Italo Meloni) ha ora i contorni ben definiti grazie al lavoro di un giovane architetto (Nicola Miscali) che ha approfondito lo studio in una tesi di laurea. «Il sovrappasso è l’unica soluzione», insieme a un sottopasso, «che permette di unire davvero i due quartieri, mettendo al centro pedoni e ciclisti, senza penalizzare le auto che hanno a disposizione lo stesso percorso di oggi», spiega Italo Meloni, docente di Pianificazione dei Trasporti all’università di Cagliari.

La soluzione

La struttura, completamente illuminata la sera e dotata di servizi e aree verdi lungo il percorso, partendo dalla ciclabile di via Fleming, comincia dentro il piccolo parco Baden Powell, all'inizio di via Salineri (dove c’era il bocciodromo, per intendersi), scavalca l'Asse Mediano (davanti all'Amsicora), entra sulla ciclabile Su Siccu-Molentargius, fino a spingersi all'interno del quartiere La Palma. Oggi, chiunque voglia andare dall’Amsicora al Quartiere del Sole (o alla Palma) ha solo due alternative: utilizzare l’auto oppure la bici, ma in quest'ultimo caso deve mettere in conto il rischio di essere travolti in viale Poetto, che rappresenta il percorso obbligatorio per chiunque voglia passare da un quartiere all'altro. A piedi, invece, è impossibile: bisognerebbe attraversare l'Asse mediano. «Questa soluzione, insieme a quella di un sottopasso, garantisce la vera connessione dei quartieri e il passaggio in sicurezza di pedoni e ciclisti», afferma Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «Una soluzione a raso, come ripropone il Puc», cioè una rotatoria sull’Asse mediano tra via dei Salinieri e via Tramontana, «favorirebbe solo le auto e metterebbe in pericolo pedoni e ciclisti», aggiunge.

La vicenda

Tutte le idee sono sul tavolo da anni ma la soluzione per ricongiungere La Palma con Amsicora è ancora lontana. Il Puc, che l’amministrazione sta condividendo con la città negli incontri di queste settimane, ripropone l’idea della rotatoria. Una soluzione che agevola (ma quanto davvero?) solo il traffico delle auto. «Forse si guadagna un minuto rispetto a oggi», spiega il professor Meloni. «Con la rotatoria di Ponte Vittorio sono già stati risolti i problemi del traffico, ora bisogna collegare i quartieri e consentire alle persone di muoversi a piedi o in bici». «Abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione e chiesto un incontro per discutere delle soluzioni ma finora non abbiamo ricevuto risposta», spiega Anna Cerina, rappresentante del comitato dei residenti dell’Amsicora. «Non abbiamo competenza per decidere su l’una o l’altra soluzione, spetta al Comune decidere. L’importante, ora, è risolvere il problema dell’isolamento», aggiunge.

Il Comune

«Il collegamento tra via dei Salinieri e via Tramontana attiene sia alla viabilità che alla vivibilità», spiega l’assessora alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «È importante garantire il collegamento tra due quartieri, per tutti i tipi di mezzi. Parallelamente è indispensabile garantire la sicurezza stradale, con rallentamenti nei punti critici. In considerazione di tempi e risorse, stiamo studiando soluzioni idonee per risolvere la maggior parte delle esigenze della cittadinanza». ( ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA