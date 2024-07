Un pomeriggio di fuoco: uomini e mezzi a difesa di case e poderi 

Vasto incendio alle porte di Monastir: in cenere canneti e aree alberate. Le fiamme sono partite intorno alle 15 di ieri da un canneto lungo la Provinciale 7. Il maestrale ha alimentato le fiamme, spingendole facilmente oltre la strada, dove si sono estese nell’alta vegetazione. Sul posto si sono concentrate numerose squadre di volontari della protezione civile, barracelli e operatori di Forestas, coordinati dagli agenti del Corpo forestale di Dolianova. Per via della pericolosità del fuoco, alimentato dal forte vento, sono arrivati in supporto l’elicottero della base di Pula e il Super Puma di Fenosu.

Le operazioni delle squadre antincendio si sono accentrate lungo la vegetazione della Statale 130dir, che conduce a San Sperate. A difesa di case e poderi anche le squadre dei vigili del fuoco. Il grande lavoro dei due elicotteri ha permesso di bloccare il rogo lungo un canale, permettendo l’intervento delle squadre a terra per completare lo spegnimento durato fino a tarda sera.

Per conoscere le cause dell’incendio bisognerà attendere la conclusione delle indagini della Forestale, anche se è quasi certa l’origine dolosa. Presto anche per la conta dei danni: diverse cascine e giardini sono stati circondati dalle fiamme.

