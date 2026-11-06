«Un polo scolastico per tutto il Guilcier»  

Un investimento da circa 4 milioni, considerato strategico non solo sul fronte dell’istruzione, ma anche come presidio culturale e sociale per l’intero Guilcier. La sindaca Patrizia Carta preferisce non sbilanciarsi sulla data ma la conclusione delle opere del nuovo polo scolastico è ormai dietro l’angolo. «Contiamo a inizio 2027 di arrivare alla consegna del caseggiato - annuncia la prima cittadina – che sconta dei ritardi perché il Comune ha dovuto concedere alcune proroghe all’impresa».

I lavori

Il cantiere era stato aperto nel novembre di tre anni fa e il percorso è stato segnato da diversi contrattempi. Rallentamenti sono arrivati con il ritrovamento di materiali contenenti amianto che ha reso necessarie ulteriori verifiche e interventi di bonifica. A questo si sono aggiunte le modifiche progettuali per il posizionamento degli impianti a energia rinnovabile in prossimità della mensa e la revisione del solaio in legno per adeguarlo alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. La situazione si è complicata ulteriormente con l’approvazione di una seconda variante di progetto, che ha comportato una sospensione parziale dei lavori sino allo scorso luglio. Alla riapertura del cantiere, altre proroghe, concesse a causa delle eccezionali ondate di calore estive e dei ritardi nelle forniture. L’intervento rientra nel programma regionale Iscol@, nell’ambito dell’asse dedicato alle “Scuole del nuovo millennio”.

Il progetto

È previsto l’accorpamento delle scuole dell’infanzia e primaria, mentre diversi ambienti saranno utilizzabili per iniziative culturali, sociali e ricreative aperte all’intera comunità. L’opera è stata finanziata dalla Regione con 2 milioni e 700mila euro, ai quali si sono aggiunti 675mila di cofinanziamento comunale. La cifra salirà a quasi 4 milioni con l’acquisto degli arredi e delle attrezzature, prevista una spesa aggiuntiva di circa 600mila euro con la partecipazione ad un bando regionale. «Noi abbiamo l’ambizione che il complesso sia visto come la scuola del territorio, capace di attrarre famiglie anche dai paesi vicini grazie alle tante risposte che potrà offrire in termini di scuola a tempo pieno, attività di supporto agli studenti e una super palestra – sostiene la sindaca -Non stiamo pensando soltanto agli alunni di oggi, ma a un’infrastruttura destinata a servire il territorio per i prossimi decenni».

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