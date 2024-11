Un polo scolastico da sei milioni 

Dalla Regione arrivano 6 milioni e 600 mila per il polo scolastico nell’ambito del progetto Iscol@. Concepito sotto l’amministrazione di Davide Ferreli, ormai quasi dieci anni fa, il piano è stato più volte sul punto di sfumare e rimanere solo sulla carta. In origine doveva essere finanziato dai programmi ministeriali, ma il progetto originario - molto più ampio e articolato - sforava abbondantemente i 6 milioni che Roma era disposta a finanziare. Poi, con l’epidemia di Covid e l’aumento dei prezzi delle materie prime il budget è lievitato, mettendo fuori gioco la proposta del Comune. Il progetto pareva ormai arenato. Lo studio di progettazione risultava sovradimensionato e con elementi e spazi non adeguati tali da farne gonfiare i costi.

Fumata bianca

Lanusei è stata sul punto di perdere l’opportunità di avere un polo scolastico all’avanguardia in un’unica struttura: è previsto che tutto l’Istituto comprensivo si trasferisca nella struttura che ospita l’istituto Geometri. L’annuncio dell’inserimento di Iscol@ nel bilancio è stato dato dal sindaco Davide Burchi, durante l’ultimo consiglio comunale, insieme a quello dei 40 mila euro da spendere per migliorare uno dei pilastri culturali del territorio, il teatro Tonio Dei. Serviranno all’acquisto di strumentazione. Entrambi i finanziamenti arrivano dall’assessorato alla cultura, guidato da Ilaria Portas. «Abbiamo perseverato – spiega Burchi – e siamo andati avanti con la progettazione, fino a una fase avanzata, al punto che Lanusei ha un progetto esecutivo già validato. La Regione ha deciso finalmente di ripuntare sul piano, come ha sempre garantito».

Reazioni

Pubblicare il bando è il prossimo passo che dovrà affrontare l’amministrazione: «Possiamo procedere alla realizzazione - prosegue il primo cittadino - I prossimi step saranno quelli di incamerare il finanziamento e fare il bando per la Regione. Faremo un incontro pubblico a stretto giro di posta nel quale illustreremo il progetto ai nostri concittadini. Ci abbiamo creduto tantissimo perché la scuola è la base su cui scommettere per avere una società migliore».

Soddisfazione condivisa da Davide Ferreli, l’ex sindaco cui si deve l’idea: «Meglio tardi che mai – dice – aver incamerato risorse che sono importantissime per il paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA