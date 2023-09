Un polo scolastico da 9,5 milioni 

Una scuola del nuovo millennio, con tutte le dotazioni di un complesso moderno ed efficiente: palestra, auditorium, aule modulari, laboratori, mensa e che metta insieme i plessi della primaria e della secondaria di I° grado. Il polo scolastico nascerà a Monastir e sarà un istituto aperto al territorio, alle associazioni e alle esigenze della popolazione. L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 9 milioni e mezzo di euro.

L’obiettivo

Il progetto definitivo è stato appena approvato dalla Giunta comunale: “Nuovo polo dell’istruzione primaria e secondaria”, così è stata battezzata l’impresa che, parola dell’assessore ai lavori Pubblici Paolo Spiga, che ha seguito la progettazione con la collega di giunta con delega all’Istruzione Roberta Montis sarà «la scuola del nuovo millennio». Due anni fa, nel 2021 il Comune di Monastir aveva bandito un concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo dell’istruzione primaria e secondaria. Ora l’imponente carteggio, rielaborato secondo le richieste e le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi, ha avuto il via libera dell’esecutivo della sindaca Luisa Murru. «Si tratta dell’approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico che dovrebbe sorgere in via Palermo. Fin dall’inizio del mio mandato abbiamo lavorato, amministratori e ufficio tecnico, per poter partecipare al bando regionale Iscol@», commenta la sindaca Murru.

I dettagli

Si tratta di un’opera ambiziosa. Il Comune di Monastir punta a modernizzare gli edifici scolastici attualmente esistenti, ormai vetusti e che necessitano di continui interventi di manutenzione e di messa in sicurezza. L’intervento è localizzato nell’area dell’attuale scuola elementare di via Palermo, dove convergeranno i vari plessi scolastici della cittadina. Ancora la sindaca Murru: «È un progetto molto ambizioso, che vuole raggruppare la scuola primaria e secondaria di Monastir in un unico polo, offrendo agli studenti tutte le dotazioni di una scuola moderna e efficiente: palestra, auditorium, aule modulari, laboratori, mensa. Il tutto in una struttura nuova ed energeticamente indipendente – continua la prima cittadina, che ha bene in mente – le risorse impiegate negli ultimi anni per manutenzioni ordinarie e straordinarie in alcuni edifici scolastici e quanto sia alto il costo di riscaldamento e illuminazione». Aggiunge il vide sindaco Gianluca Lampis: «Si tratta di un progetto molto importante per la formazione scolastica delle future generazioni. Un grosso investimento su cui abbiamo lavorato, in sinergia con la Regione, dal primo mandato e che finalmente si concretizza». ( red. pr. )

